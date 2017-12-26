電競》ahq、超競、莊敬產學合作 打造電競學院培育年輕專才

[1]三方正式簽署產學合作。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕台灣電競俱樂部ahq e-Sports Club昨（25）晚宣布重大消息，未來將與S.E.超競公司及莊敬高職合作，成立「超競學院」培養電競專才，目前最主要的目標便是培育莊敬高職的電競校隊，成為全台最強學生戰隊，同時也是ahq青訓計畫向下扎根的一環。

昨晚三方透過ahq在直播串流平台Twitch的直播節目中進行簽約儀式，ahq由營運長林呈洋（Henry）代表與超競執行長陳添志（NAZ）、莊敬高職校長林淑貴正式簽署產學合作，未來ahq將提供專業師資培訓、獎學金、營養金及校隊認養，超競學院提供訓練場地、戰隊後勤訓練與戰隊認證教材，莊敬高職則是提供電競人才。

Henry表示，目前ahq正式選手編制有七位在一隊，青訓選手到下個月預計有十位，「我們也清楚看到台灣選手落差跟斷層很大，是在於產業鏈結構不夠，ahq一直要深根的是選手這一塊」，他說，一方面看到目前LMS約有十位韓援，樂見高強度競爭，同時也看到從校園拉上職業選手強度不足的隱憂。

[2]ahq營運長林呈洋（Henry）。（取自Twitch）

Henry也說，ahq在電競納入運產條例後，接洽很多學校勾勒出營運模式，間接成立超競數位公司，藉由師資培養，好好跟學校從各方面做課程設計，ahq願意往產業做深根。

陳添志則是說明，目前電競學院跟莊敬高職產學合作模式分為三個班，第一個以校隊為主，至多十人；第二個班為高端專班，作為校隊儲備選手，至多30人；第三個班則是開放給普通人與潛力選手參加，至多40人，普通班學生以單排為主，會有導師在旁戰術指導與觀念糾正。

[3]超競執行長陳添志（NAZ）。（取自Twitch）

莊敬高職校長林淑貴指出，莊敬高職本來就是以技職專業為導向的學校，目前電腦教室有五間，這次合作後還會設計全新電競對戰室，讓學生實際體驗隊戰操作。

此外，林淑貴也回應網友「如何上大學」的提問，她表示，高職各類科都會與大學作結合，如果學生非常願意就讀，目前也有很多大學有電競科系，「這部分絕對不會是問題」。

[4]莊敬高職校長林淑貴。（取自Twitch）

根據目前超競所公布的師資陣容，也是不容小覷，包括NAZ是前ahq打野、Achie為前TPA上路、Nestea為前HKES輔助、人氣實況主吳依稀為AD；至於傳說對決則是由ahq現役選手NT（蔡正陽）負責。

儘管NAZ過往有疑似從事「代打」行為，被網友消費是「找代打仔上課」，但Henry也為其掛保證，表示雙方在合作階段就已在公司章程把該規範的列入，以前遊戲廠商所禁止的東西，NAZ已經簽了切結書，「以前的交易模式應該就不會在我們的體系中」。