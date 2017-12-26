日職》「松坂世代」最後一搏 松坂、村田拚延續球員生涯

松坂大輔。（圖片取自軟銀官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕昔日好手輩出「松坂世代」成員，隨著時間逐漸凋零，包含「平成怪物」松坂大輔、村田修一等人，都希望能再獲得打球機會，力拚延續球員生涯。



松坂大輔與軟銀的3年12億日圓大約到期，過去3年他在軟銀沒投出成績，球團戰績佳，季後不願接受選手兼教練職，離開球隊。近日他獲得中日龍入團測試，將在明年1月舉行，測試會當天中日龍就可能會決定是否簽松坂大輔。

《Baseball King》指出，「松坂世代」同時期進入日職的有91人，大多球員都已經離開球界，目前仍在日職活耀的選手中有軟銀的和田毅、阪神虎藤川球兒、讀賣巨人杉內俊哉、歐力士小谷野榮一，捕手實松一成與日本火腿簽育成兼教練約，廣島鯉魚梵英心、村田修一則是在等待下一張合約。

曾奪得澤村賞、中央聯盟三振王的杉内俊哉。2015年因傷動右股髖關節手術，近兩年沒有在一軍出賽，明年的薪水只剩3000萬日圓。

而同為巨人的村田修一今年繳出14轟、58分打點、打擊率0.262的表現，他在日職一軍征戰15年，累積1865支安打、360轟、1123分打點，平均打擊率0.269，距離生涯2000安剩下135安，季後遭巨人宣告戰力外，至今仍找不到新東家。

該文分析，日職12支球團三壘手人選很多，不乏年輕好手，戰績欠佳的養樂多、羅德或許有可能會網羅村田修一，但依現狀來看難以判斷。

村田修一。（圖片取自讀賣巨人官方臉書）