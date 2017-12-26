MLB》來自海地的超大物 美媒：他是洋基非賣品（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基擁有深度驚人的農場，也格外保護大物新秀，不輕易端上交易檯面，像是頭號新秀托瑞斯（Gleyber Torres）。此外，美媒撰文指出洋基還有一名更珍貴的新秀，那就是來自海地的外野手佛羅里歐（Estevan Florial）。

佛羅里歐在海地出生，2015年以20萬美元簽約金加盟洋基。剛滿20歲的他，今年在比他大1歲半至2歲的1A打出亮眼成績，91場有11轟17盜，攻擊指數高達0.855，比托瑞斯2年前在1A的0.700還要高。

季後，佛羅里歐獲得參加秋季聯盟的機會，出賽19場打擊三圍0.286／0.383／0.414，贏得總教練貝爾（Jay Bell）讚賞，「他是接近五拍子的球員，會打、會轟、會跑、會傳，不但有機會成為明星球員，更會是明星賽的常客。」貝爾說。

豐碩的一年讓這位海地外野手評價飆升，根據《棒球美國》12月評比，佛羅里歐是洋基排名第2的新秀，僅次於托瑞斯。一同參加秋聯的大物薛菲爾德（Justus Sheffield）表示，「他就跟傳說中的一樣好，而且是個很好的隊友。」

洋基網站「pinstripealley」寫道，佛羅里歐擁有洋基球團中最高的天花板，凱許曼為了他，多次在交易談判中打槍他隊，證明他跟托瑞斯一樣幾乎是「非賣品」；《棒球美國》也預測，佛羅里歐將會是洋基未來的先發中外野手。