LOL》Westdoor明年還打嗎？ ahq：會多點時間調整家庭生活

西門今年與薇薇結婚並生下孩子，明年動向令外界好奇。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕台灣電競俱樂部ahq e-Sports Club昨（25）晚透過官方Twitch平台宣布與超競公司、莊敬高職三方產學合作，會後接受網友提問時，有人問到ahq中路選手Westdoor明年狀況。對此，ahq營運長林呈洋（Henry）表示，就他的理解，Westdoor仍然是職業選手，但在經過結婚生小孩後，明年春季賽會多一點時間調整家庭生活。

曾代表ahq參與《英雄聯盟》四次世界大賽、單殺過南韓「中路王者」Faker兩次的男人，中路選手Westdoor已經在今年與J Team簽約實況主「薇薇」完婚並生下小孩，「娶妻前生子後」的力量也助ahq在S7世界賽小組賽一片不被外界看好的情況下，接連擊敗中國EDG及南韓TPA，可惜最後還是無緣八強。

也由於Westdoor成為《英雄聯盟》少見已婚的職業選手，明年還會不會打職業也成為粉絲好奇的點，就有網友趁著昨日ahq記者會接受網友CALL IN時詢問「西門下一季的出入」，Henry也回應：「就我的理解，西門現在還是職業選手，很專注在遊戲領域上」。

Henry接著說，因為去年西門經歷人生結婚生小孩階段，就他所了解，西門在明年春季賽會多一點時間調整家庭生活，後續有什麼更明確的動向，會在適當時間由領隊做宣布。