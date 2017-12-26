NBA》相隔16年的耶誕大戰 七六人贏球讓恩比德很興奮

恩比德（右）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕相隔16年再度有機會在耶誕大戰亮相的費城七六人，今天作客以105：98擊敗紐約尼克，這讓七六人當家明星恩比德（Joel Embiid）相當興奮，認為這是球隊重生過程中重要的一勝。

恩比德上場34分鐘，全場17投8中拿下25分、16籃板、3助攻、3阻攻的優異表現，幫助球隊獲得16年來首次耶誕大賽的贏球滋味，他表示，「過去4年我們經歷很多，特別是我們之前輸了那麼多，今天這場勝利讓我很興奮。」

「這是我首次到麥迪遜花園廣場打球，當我在客場打球的時候，我會特別想要有表現。」恩比德說，「我們今晚打得很開心，我覺得我們可以打得更好，但球隊仍贏得比賽。」

尼克中鋒坎特（Enes Kanter）繳出全場最高31分、22籃板的優質成績，但球隊仍輸球。他賽後稱讚恩比德是名全明星等級的球員，「我認為他若保持健康，他會是聯盟中最棒的大個子球員。」

這場比賽也是自2001年後，七六人再次有在耶誕大戰亮相的機會。2001年當時耶誕大戰，當時七六人還有傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）等好手，該場以82：88不敵洛杉磯湖人；而上次七六人在耶誕大戰贏球，已經是1988年的事情。

恩比德（左）。（法新社）

尼克中鋒坎特。（美聯社）