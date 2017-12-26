台北國際城市青少棒賽》東縣卑南0：7遭日本豐田淘汰

日本豐田外野手水鳥零士（中）被觸身球擊中頭部，躺在用長桌代替的擔架上，由卑男球員抬到球場入口上救護車。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕曾於2012年打進台北國際城市青少棒賽4強的東縣卑南，今天提前5局被尋求衛冕的日本豐田以7：0扣倒，全場只擠出1支一壘安打，總教練黃貴裕的態度卻很正面：「在台東很強沒用，讓他們知道外面的世界也好」。

卑南僅第4棒賴丁誌於1局上敲安，最後在連續11人次出局中提前結束比賽，黃貴裕表示，本屆目標仍設定4強，只是小球員一聽到對手是日本就被嚇到，還沒打就先輸人一截，比賽中的守備專注力也不夠，有幾次隱形失誤變成安打。

卑南本屆含預賽2勝2敗，2敗都輸日本球隊，黃貴裕認為，卑南以國二球員為班底，有2名主力投手因為品行不佳被隊內禁賽，多少影響整體實力，靜岡、豐田兩隊的實力還好，沒進8強是自己沒打好，只能回去練過再來。

豐田1局下靠失誤加2保送攻佔滿壘，第5棒右外野手水鳥零士遭卑南先發投手陳培民的近身球擊中左耳後方，水鳥脫下頭盔後往一壘走了三步突然倒地不起，大會立刻聯繫救護車送陽明醫院，經診斷後只是皮肉外傷並無大礙，趕在8強賽對桃市新明前回到球場，繼續先發守右外野打第5棒。