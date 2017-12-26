網球》莎娃、小威都前女友 「小費爸」自爆天后御用情人

「小費爸」狄米特洛夫。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕莎娃、小威都是前任女友！「小費爸」狄米特洛夫（Grigor Dimitrov）日前接受義大利媒體專訪時，破天荒自爆是「網壇天后御用情人」，只不過這位「后的男人」很爭氣，上月已在倫敦力退群雄，天助自助首度贏得2017ATP年終總決賽單打冠軍。

這位26歲的保加利亞帥哥，「與后交往」並不是新聞，卻是他首度坦承與美國傳奇球后小威廉絲（Serena Williams）相戀過，尤其受訪內容中精彩爆料，更令球迷驚呼，當中狄米特洛夫提及自己感情觀：「我感覺被誤解了，人們並不懂我，對我有錯誤印象。別再提那些女友的陳年舊事，從小威到莎娃... 她們都是過去式了。美麗事物總是容易讓人迷失，難道這有錯嗎？我和現任女友在一起，得更注重保護隱私...。」

莎娃、小威都是集滿四大賽的「全滿貫」球星，也曾是世界球后，狄米特洛夫未成名前，2012年與莎娃驚傳緋聞，隔年馬德里大方秀恩愛，還被譽為網壇「金童玉女」，只不過，很快兩人就分手。至於他和小威的拍拖過程則相當神秘，2014年媒體披露兩人巴黎幽會，當時莎娃還宣示主權隔空向小威示威：「我們沒分手！」但據傳「花花公子」的狄米特洛夫早在2012年之前，就與小威低調交往。如今莎娃與小威勢同水火、后不見后，據傳就與同個前男友有關。

球技趕上名氣的狄米特洛夫，目前世界男單排名衝上第3，僅次西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、瑞士老天王費德爾（Roger Federer），儼然是新世代接班人，對此他倒很謙虛，對於球迷喜歡叫「小費德爾」更感到不好意思，「好吧，我很榮幸，但這或許是老爸的錯，是他教我單手反拍打法。」