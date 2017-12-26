單項協會「換票互灌人頭會員」 立委踢爆體育署官員涉入

黃國昌與體改聯、國手一起踢爆單項協會疑似「換票互灌人頭會員」。（記者蘇芳禾攝）

〔記者蘇芳禾／台北報導〕時代力量立委黃國昌今天與體育改革聯會、游泳國手共同召開記者會踢爆，許多民眾投訴，申請加入排球、殘總等單項協會，卻收到棒協繳費通知，黃國昌質疑，有好幾個大戶參與違法的「換票互灌人頭會員」，體育署不僅包庇，甚至有官員涉入。

體改聯共同發起人張祐銓表示，有些協會的章程還在體育署的許可階段，現在卻有很多協會申請會員的時間截止，沒有看到章程要怎麼加入？選舉？（記者蘇芳禾攝）

黃國昌與體改聯成員在記者會後立刻前往台北地檢署，把證據移交給檢方，黃國昌嗆，「我們也會讓檢察官知道，我們收到有體育署官員涉入的訊息。」

黃國昌昨天晚間在臉書上踢爆，很多人在25日收到棒球協會通知繳費的簡訊，也有很多人已經變成「被加入」的人頭。

黃國昌在記者會表示，國民體育法終於三讀，可以開啟體育改革，大家都很興奮。但是體育協會改革作為，目前為止讓很多關心體改的朋友感到失望、痛心。昨天棒球協會開始透過簡訊，發送繳交加入棒協的通知，體改聯收到很多投訴，很多人根本沒有參加棒球協會，竟然收到繳費簡訊，擔心個資被協會改選過程中的「換票聯盟」洩露。

黃國昌說，他們接獲爆料，有人申請加入排球協會，結果收到棒球協會的繳費通知簡訊；有人申請加入殘總，結果也收到棒協的繳費簡訊；有人根本沒有加入任何的單項協會，結果竟也收到棒協的繳費簡訊。

除了「被加入」單項協會，也有很多協會會費突然飆升，黃國昌表示，棒協會費從1500元飆升到2500元；射擊協會的民眾向他們爆料，會費金額高達新台幣9千元，且他們還沒看到章程，就被要求加入、繳費，30日前沒有完成繳納會費程序，就喪失入會權利。

體育改革聯會共同發起人呂季鴻拿出的資料顯示，登記加入體育協會總人次在報名截止前一週，竟然暴增11萬人次，懷疑有許多是人頭會員。「現在還沒釐清就要進行選舉嗎？」

申請加入排球協會的律師沈俊豪表示，這種人頭情況，不只影響之後選舉，很多人資料被冒用，這牽涉刑法上的偽造文書，這些資料被不相干的人拿來用，人數這麼多，根本是大規模文書偽造事件，國體法應該是公開透明，結果有些協會根本沒有公布章程和應選理事席次，就截止報名，這樣難道是公開透明嗎？

體改聯共同發起人張祐銓表示，有些協會的章程還在體育署的許可階段，現在卻有很多協會申請會員的時間截止，沒有看到章程要怎麼加入？選舉？

游泳國手唐聖捷表示，選手希望環境可以變好，最近也有很多選手站出來，但這樣不公開透明的改選方式，讓選手真的很失望難過，希望體育署可以真正重視這些問題，選手站出來才有意義。

黃國昌說，體育署目前移送的3千人資料，只是冰山一角，真正大咖的還沒浮出水面，「體育署你都知道！」

黃國昌與體改聯訴求包括：

第一、行政院組成專案小組，進行完整行政調查，過去這些亂象發生，從體育署消極包庇，沒辦法再信任體育署自己進行的調查，決不能讓好不容易的歷史時刻毀掉。

第二、要求這件事情還沒調查清楚以前，各單項協會的繳費、加入期限，應該要暫停。

第三、要求檢調儘速介入調查，這是集團性的犯罪行為，有好幾個大戶都參與其中。要求檢調查扣所有相關資料，包括有電腦IP位置，大量輸入相同資料，在各協會中挪來挪去。

黃國昌也表示，記者會結束後會去臺北地檢署按鈴，把證據移交給檢方。「我們會讓檢察官知道，我們收到有體育署官員涉入！」

黃國昌說，冒用別人身份登入協會，是刑法上偽造私文書罪行，若讓體育署做登載，那就是使公務員登造不實罪，這都是非告訴乃論的重罪，這不是洩露個資問題而已，「有證人願意作證，所以我們為了要保護證人，要把資料交給檢察官，讓檢察官傳訊。」

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