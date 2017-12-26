質疑體育協會「換票互灌人頭」 黃國昌提告偽造文書

立委黃國昌今天（左）至北檢告發。（記者謝君臨攝）

［記者謝君臨／台北報導］棒球協會昨透過手機簡訊，寄出新會員繳費通知，除會費從1300元調漲成2500元挨批外，還發生有人根本沒報名，卻收到繳款通知的狀況，體育改革聯會與時代力量立委黃國昌均質疑，認為此事有違法換票互灌人頭之嫌，今天下午至台北地檢署告發全案涉偽造文書，盼檢察官找出違法之人。

棒協秘書長林宗成昨出面澄清，強調會費調漲是因為舉辦賽事增加，需要更多的自籌款，才會將10年未變的會費進行調整，不過對於有人沒申請加入棒協卻收到繳費簡訊，棒協方面未回應。

黃國昌表示，棒協提高費用的依據是「會員大會修改的新組織章程」，但他質疑，體育署都還沒許可，棒協怎麼可以要求先繳錢？怒轟：「這樣亂搞，體育署要閉眼包庇嗎？」，更認為體育署在推動的「體育協會改革」，根本已經淪為一場集團性詐騙，他怒批，「這是明顯的犯罪行為，要求檢調立即啟動偵辦。」

黃國昌指出，棒協原本的章程規定入會費1000元、常規會員費300元，共1300元，但昨天棒協通知繳費的金額卻提高了，變成入會費2000元及常年會費500元，總共2500元。

由於棒協稱提高費用的依據，是12月15日會員大會修改的新組織章程；黃國昌質疑，依法組織章程應經中央主管機關許可，但主管機關體育署至今都還沒有許可，認為在新章程還未經許可的情形下，棒協怎麼可以先要求繳錢？

黃國昌說，有人根本沒申請加入棒協，卻收到繳費通知，這是因為有人在做違法的「換票互灌人頭會員」，也就是A協會將自己掌握的3000名會員，與B協會掌握的2000名會員，相互合作，這樣2個協會都可以掌握5000名會員，即使之後有熱血球迷加入，也不會動搖他們的控制勢力。

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