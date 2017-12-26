美聯社年度十大運動新聞 NFL「下跪」事情最大條

〔記者卓佳萍／綜合報導〕美聯社（AP）選出2017年度十大運動新聞，最受矚目的是NFL球員為種族歧視發聲，帶起演奏國歌時單膝跪地抗議，效應蔓延到其他北美職業運動。

美式足球聯盟（NFL）舊金山四九人前四分衛卡普尼克（Colin Kaepernick）在2016年8月於開賽前演奏國歌時，沒有立正，選擇單膝跪地，引發媒體、球迷關注，他訴求為少數種族的不公平待遇發聲，但今年美國總統川普要求下令球隊開除該名球員以及其他仿效的運動員。

此舉引發運動界不滿，今年9月有更多NFL球員聲援卡普尼克的訴求，這個議題獲選為美聯社年度十大運動新聞之首。

其他九項分別是，NCAA球隊招募球員過程涉及貪腐，MLB休士頓太空人奪冠，NFL超級盃新英格蘭逆轉勝封王，美國體操巨星控教練性騷擾，體操主席下台，俄羅斯冬奧遭禁賽。

克勒姆森大學靠著最後一秒的逆轉勝，擊敗阿拉巴馬大學，拿下全美大學美式足球冠軍，美國自1986年以來，首度無緣打進世界盃足球賽會內賽、義大利也在資格賽提前出局，NBA勇士隊奪冠、綜合格鬥巨星麥葛瑞格（Conor McGregor）踏上拳擊擂台，對戰不敗拳王梅約瑟。

美式足球聯盟（NFL）舊金山四九人前四分衛卡普尼克（Colin Kaepernick）。（資料照，美聯社）