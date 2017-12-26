LOL》TSM老闆向所有北美戰隊宣戰：賭本1萬美元春季賽冠軍全拿

TSM老闆向所有北美戰隊宣戰。（資料照，記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》北美NA LCS賽區2018年起展開聯盟制，永不取消資格的十支戰隊將爭取北美最強、劍指世界冠軍，Team SoloMid戰隊創辦人REGINALD便在自己的推特誇下豪語：「我現在向所有北美戰隊發下戰帖，每隊賭注為1萬美金，贏得春季賽冠軍的隊伍就可以拿走所有的錢」。儘管以TSM的財力，1萬美元只是小錢，但「胖虎」這一席話，確實也為明年北美戰局增添氣勢。

REGINALD表示：「我現在向所有北美戰隊發下戰帖，每隊賭注為1萬美金，贏得春季賽冠軍的隊伍就可以拿走所有的錢！如果每支隊伍都參加，那就是9萬美金，所有賭本將捐給冠軍隊指定的慈善機構！如果你願意參賽，請在Instagram、reddit或Twitter留言。別再抱怨了！」

很快地，Optic Gaming擁有者Hector Rodriguez就在底下留言「參加」，也讓「胖虎」立表尊敬、隨後Team Liquid老闆也決定加入，而C9創辦人暨擁有者Jack Etienne則是回應「我們對於國際賽冠軍的目標更有興趣一點」，看起來是沒要參加。

有趣的是，儘管有些北美戰隊老闆興致缺缺，倒是來了不少歐洲戰隊老闆「亂入」，如G2、UOL、Splyce、Misfits，其中G2老闆Carlos Rodriguez甚至高喊「我好忌妒」。有著眾老闆的支持與亂入，也讓北美賽區未戰先轟動。

TSM老闆向所有北美戰隊宣戰。（取自推特）