金塊主場戰爵士 今日賽事預告與轉播

爵士新秀米契爾（Donovan Mitchell）（USA TODAY Sports）

早安，自由體育替讀者獻上精彩賽事與轉播。

NBA例行賽持續進行，金塊將坐鎮主場面對來訪的爵士隊。金塊隊近5場取得3勝2敗的戰績，上一場挑戰西強權勇士隊，靠著5人得分上雙的多點開花攻勢，並且用強悍的防守讓勇士全場三分球命中率低到只有11.1%，終場也以96：81擊敗勇士，取得二連勝。目前以18勝15敗排在西部第六。

爵士隊近況不佳，近5場只取得1勝4敗的成績，上一場面對雷霆的比賽中，全隊僅3人得分上雙，但值得一提的是爵士新秀米契爾（Donovan Mitchell），他場均可以攻下18分，是金塊需要嚴加看管的球員之一。爵士隊目前以15勝19敗排在西部第九。各位球迷記得鎖定自由體育新聞報導！

台日高中棒球菁英對抗賽持續開打，下午比賽將由岐阜縣明星隊對上桃園市平鎮高中，晚間則是和歌山縣明星隊迎戰高雄市高苑工商。喜愛棒球的朋友們不要錯過了！

NBA例行賽

9:30 爵士vs.金塊 愛爾達體育一台

台日高中棒球菁英對抗賽

14:00 岐阜縣明星隊vs.桃園市平鎮高中

18:30 和歌山縣明星隊vs高雄市高苑工商

轉播:緯來體育