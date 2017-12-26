NBA》詹皇後14年來第一人 庫茲馬挑戰湖人最狂新秀紀錄

湖人新秀庫茲馬（左）。（USA TODAY）

〔記者石毓琪／綜合報導〕湖人主場104：121失利，送給灰狼隊史耶誕大賽首勝，不過陣中超猛新人庫茲馬（Kyle Kuzma）攻下全場最亮眼31分，卻寫下多項紀錄。

庫茲馬今天上場41分鐘，拿下31分3籃板4助攻，是近25年來第5位在耶誕大賽取得20分以上的新人，更是繼騎士「大帝」詹姆斯（LeBron James）2003年新人球季34分後，才有新秀在耶誕大賽突破30分大關，他還是湖人隊史自1979-80球季的魔術強森（Magic Johnson）後，第一位湖人在單一球季有3場得分達30分的菜鳥，再一場就能追平強森。

陣中太多傷兵，湖人近7戰6場吞敗，今天首節打完湖人還有9分落後，但上半場結束追到僅和灰狼有1分差距，庫茲馬次節最後一分鐘的三分球，幫助湖人比賽首次領先，然而決勝節的優勢，卻在2次失誤被灰狼一波13：0帶走。

庫茲馬的瘋狂夜，掀起史坦波中心球迷歡聲雷動，不時有球迷高呼「Kuuuz」，或是在庫茲馬站上罰球線時高呼「MVP」。得知自己在耶誕節寫紀錄，庫茲馬不以為意，點出湖人發生失誤、錯失罰球，讓灰狼能在防守抓到弱點，「達成這些里程碑絕對是很酷的事情，不過這（得分寫紀錄）不代表什麼，當然很好，但同時我希望能做好所有事。」

除了庫茲馬，塞爾提克新人塔圖姆（Jayson Tatum）也在今天砍下20分，一同成為近25年來其中5位在耶誕大賽取得20分以上的新秀。

塞爾提克新人塔圖姆耶誕節進帳20分，與庫茲馬雙雙寫新頁。（美聯社）