台日青棒賽》大石完投9局失1分 大阪力克高苑

台日高中棒球菁英對抗賽，高苑以1:4敗給大阪選拔隊。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕大阪府明星隊大石晨慈發揮危機處理能力，完投9局只失1分，以4:1擊敗高苑工商，贏得MAZDA台日青棒賽首勝，高苑慘遭2連敗。

大石曾在2015年U15亞洲青少棒賽出戰過台灣隊，他表示，當時就覺得台灣打者很有力量和速度，這次看到他們又更進步了，不過，雖然被擊出不少安打，關鍵的時候都有守下來，對自己的表現感到滿意。

大阪選拔隊投手大石晨慈，完投九局，僅失一分，拿下完投勝。（記者廖耀東攝）

大石被擊出11支安打，投出6次三振，只在第6局被林逸達和羅暐捷安打失1分，9局上投出唯一的四壞球、被擊出2支安打，以再見三振化解滿壘危機。

高苑安打比大阪多，蕭憶銘更演出單場3安打的猛打賞，但跑兩次在一壘被牽制出局，1次觸擊失敗，使得攻勢無法連貫，守備上也發生2次失誤，高苑總教練李來發表示，輸球不是技不如人，而是專注力不夠。

高苑曾傳昇上一壘，卻在一壘二壘遭到牽制觸殺出局（記者廖耀東攝）

高苑捕手蕭憶銘四打數敲出3安打，繳出猛打賞。（記者廖耀東攝）

高苑全隊敲出11支安打，僅五棒打者羅暐捷敲回全隊唯一打點。（記者廖耀東攝）

高苑以1:4敗給大阪選拔隊，總教練李來發（中）。（記者廖耀東攝）