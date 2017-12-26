台北城市盃青少棒賽》新明新學期首敗日本給的 台灣球隊無緣進4強

桃園新明無緣四強。（記者陳志曲攝）



〔記者徐正揚／台北報導〕2017年台北國際城市青少棒賽今天產生4強，僅有的2支台灣球隊桃市新明、竹市成德各被日本豐田、日本名古屋淘汰，創下賽史繼2009年後再次由外隊包辦4強，新明總教練黃湋志認為，新學期首次輸球未必不好，能讓球員知道棒球沒有那麼簡單。

桃園新明總教練黃湋志（左）與球員談話。（記者陳志曲攝）

新明2局上搶下4分以4：2首次超前，打完4局上兩度把領先拉開到4分，4局下卻被豐田鯨吞7分逆轉，5局上無人出局滿壘又空手而回，黃湋志認為，日韓很重視這項賽事，近年多派聯隊參賽，實力愈來愈強，新明也很想贏，很抱歉沒能把冠軍留下。

新明以9：14吞下新學期首敗，連續3屆進4強、5年內4次進4強仍是台灣球隊在賽史最佳成績，「我們從9月以來第1次輸球，這未必不是好事，至少能讓球員知道，棒球沒有那麼簡單，自己還有哪裡不足」黃湋志說。

桃園新明在賽前喊聲。（記者陳志曲攝）

桃園新明先發投手李灝宇。（記者陳志曲攝）

桃園新明林翊翔敲出場內全壘打，帶有三分打點。（記者陳志曲攝）

日本豐田谷口智記（右）遭桃園新明捕手張翔（左）觸殺。（記者陳志曲攝）

桃園新明李灝宇（右）將跑者阻殺於二壘前，再將球傳向一壘。（記者陳志曲攝）