英超》即將對決伯恩利 穆總：不可輕忽

2017/12/26 18:51

曼聯總教練穆里尼奧（José Mourinho）（路透）

〔體育中心／綜合報導〕曼聯即將在今晚11點坐鎮老特拉福德球場（Old Trafford）面對來訪的伯恩利。賽前，曼聯總教練穆里尼奧（José Mourinho）接受天空體育（Sky Sports）的採訪談到了對手與近期球隊的表現。

曼聯上一場聯賽在客場遭到萊斯特城的頑強抵抗，最終只能以2：2握手言和。對此，穆里尼奧並沒有責怪球隊，反而說：「希望我們能踢得和上一場一樣好，因為如果我們能這樣踢10場，創造出機會，我們可以在其中的9場比賽裡贏3球或者4球。其中的一場就是不可預測的因素，這就是足球，而這發生在我們身上。但是我不認為這會在我們表現好的時候發生很多次。」

伯恩利狀態火燙，19輪聯賽踢完只丟了15球，這個數字高居英超第四名，僅次於曼市雙雄與切爾西。穆總表示：「我想失球數目說明了一切，他們在上一場比賽丟了3球，但是之前他們的防守非常好。每個人都知道自己的任務，他們已經在同一位教練的指導下踢了好幾年，球隊的風格、教練、理念都非常棒，不可以小看他們。」

曼聯目前以13勝3和3敗42績分排在英超第二名，落後榜首曼城13分；伯恩利9勝5和5敗32績分暫居第七。

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