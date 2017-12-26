台北城市盃青少棒賽》挨頭部觸身球送醫 水鳥零士8強賽照上還敲4安

日本豐田水鳥零士在上一場比賽遭觸身球擊中頭部，這場比賽仍然先發上場。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕日本豐田今天在2017年台北國際城市青少棒賽接連淘汰東縣卑南、桃市新明晉級4強，外野手水鳥零士一日兩戰都先發，不論用肉身或棒子都做出重大貢獻。

水鳥於16強賽1局下滿壘時，遭卑南先發投手陳培民的近身球擊中左耳後方，為豐田擠回7：0提前5局扣倒的第1分，脫下頭盔往一壘才走三步就倒地不起，立刻被救護車送往陽明醫院，他表示，被砸到後以為自己OK，不料突然一陣暈眩且全身無力。

日本豐田外野手水鳥零士（倒地者）被觸身球擊中頭部。（記者徐正揚攝）

水鳥經診斷後只是皮肉外傷並無大礙，趕在8強賽開打前回到球場，比照16強賽先發守右外野打第5棒，4打數4安打火力全開，4局下適時安打送回2分讓兩隊8：8二度打平，再跑回豐田拿回領先的第9分，是豐田單局鯨吞7分逆轉情勢的最大關鍵。

水鳥指出，在日本也曾挨過頭部觸身球，但情形沒有這次嚴重，來台灣比賽卻被送進醫院是很特別的經驗，因為確定沒事才請纓上陣，能有4打數都敲安的好表現都靠隊友鼓勵。

日本豐田發動盜壘，水鳥零士（右）衝上三壘。（記者陳志曲攝）

日本豐田水鳥零士在上一場比賽遭觸身球擊中頭部，這場比賽仍然先發上場，並敲出追平安打。（記者陳志曲攝）