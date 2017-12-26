NBA》先不管杜蘭特有沒有犯規 是這條規則害死騎士（影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇騎對決在耶誕大戰打得火熱，但在第4節最後2分鐘卻發生2次爭議吹判，引發外界討論，美國媒體《SB Nation》賽後特別找出證據說明裁判漏吹杜蘭特（Kevin Durant）的2次犯規。

首先是杜蘭特在一次防守時與詹姆斯（LeBron James）發生激烈身體接觸，隨後詹姆斯掉球向前仆倒，趴在地上向裁判抱怨吹判，但最後仍吞下一次運球失誤。

第二次是在終場前30秒詹姆斯的關鍵上籃，裁判最後判給杜蘭特一記火鍋，但透過轉播畫面的截圖可看到杜蘭特的手有觸碰到詹姆斯的嫌疑，但裁判未響哨，這次吹判也讓騎士錯失一波進攻，最後騎士以92：99敗給勇士。

杜蘭特到底有沒有犯規？大概只有他自己最清楚。（取自網路）

《SB Nation》認為，或許杜蘭特這2次防守有無犯規還有很大的討論空間，但可看出聯盟的電視輔助判決充滿漏洞，根據現行規則，電視輔助判決無法在吹判完成後追加選手犯規，因此就算杜蘭特真的有犯規，裁判在看完影片後仍無法改判，造成今天爭議。

而現行的電視輔助判決，主要使用在界內外改判、哪位球員將球碰出界、球是否在比賽結束前出界、是否在24秒進攻時間內出界、後場8秒前出界等，並不能追加選手犯規。