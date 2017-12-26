鬥陣特攻》OGN衰運接二連三 OWL南韓轉播權被MBC搶走

OWL即將於明年1月11日於美國洛杉磯開打。（取自OWL官網）

〔記者陳耀宗／外電報導〕《鬥陣特攻》職業電競聯賽（OWL）即將於一月初進行首季例行賽，世界各國轉播權花落誰家也成為暴雪娛樂苦惱處，以擁有高水準聯賽APEX的南韓來說，暴雪最後竟然是給予南韓兩大電視台之一的MBC，而非是先前舉辦APEX聯賽製播的OGN。

暴雪娛樂此一做法讓喜歡觀看OGN電競賽事的粉絲大感失望，畢竟近日來OGN壞消息接連傳出，先是日前《英雄聯盟》開發商Riot宣布將在2019年全面接管南韓LCK賽區，從OGN手中接回製播權；接著又是屬於鬥陣特攻頂級賽事的南韓APEX聯賽隨著OWL成立而淪落為次級聯賽，有可能成為OWL的「小聯盟」農場，不利當地隊伍發展。

OGN所培育出來的製播團隊與轉播品質有口皆碑，反倒是MBC自從2012年的《星海爭霸：怒火燎原》比賽結束後，就關閉了他們的電競頻道，而根據韓媒《Sports Chosun》報導指出，MBC未來並未打算重啟該頻道，轉而要將OWL的轉播放在既有的「Sport Plus 2」頻道中。

唯一值得慶幸的是，或許OGN也知道不能完全倚賴他人，決定於明年初舉辦《絕地求生》電競聯賽，並承諾會打造一座先進的場所，足以容納百名選手，至少《絕地求生》是韓國遊戲工作室所打造的產物，OGN以自身打造出的電競製播品牌，還是有足夠協商的影響力。