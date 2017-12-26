百大最性感的女網球員公布！詹詠然奪亞洲第一

詹詠然排行47名，是亞洲排行第1名。（圖取自詹詠然臉書）



〔即時新聞／綜合報導〕「WTA性感榜（WTA hotties）」每年都會公布全球百大最性感的女網球員，今年由「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）奪冠，台灣雙打球后詹詠然排行47名，是亞洲排行第1名。

全球百大最性感的女網球員，今年由「丹麥甜心」沃茲妮雅琪奪冠。（圖取自《ESPN》）

第2名的絲薇托莉娜芳齡23歲，本周世界排名第6，今年來台參加臺灣公開賽封后，決定再度來台尋求衛冕。（圖取自《WTA hotties》）

現年27歲的前球后沃茲妮雅琪，曾登上以運動員全裸不露點、展現肌肉線條力與美著稱的ESPN Body Issue雜誌。第2名的絲薇托莉娜（Elina Svitolina）芳齡23歲，本周世界排名第6，今年來台參加臺灣公開賽封后，決定再度來台尋求衛冕。

詹詠然今年則在美網奪得大滿貫女雙冠軍，再拿下WTA和ITF的年度最佳女雙組合，明年新球季詹詠然做出不少改變，新搭檔是捷克的赫拉可娃（Andrea Hlavackova），WTA官網也將原名改為英文名「Latisha Chan」，希望藉此可以讓外國朋友更貼近球員、也更認識台灣。