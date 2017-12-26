重新出發擦亮招牌 企業捐百萬認養善化國小棒球隊

善化國小棒球隊受到企業認養，五年百萬，希望能重振善化棒球的招牌。（記者黃文瑜攝）

〔記者黃文瑜／台南報導〕棒球國手陳金鋒的母校善化國小棒球隊昨日獲得台灣康寧企業認養，五年捐百萬，讓目前遇到瓶頸的球隊，有重新出發的動力，希望透過企業認養鼓勵學生打球，再擦亮善化國小「棒球選手搖籃」的招牌。

台灣康寧總經理曾崇凱說，善化國小球隊成立約43年，前職棒選手陳金鋒、現役職棒選手詹子賢、林智勝等人都是善化國小棒球隊校友，並在1990年及1991年接連拿下世界盃少棒賽冠軍，一直有優良傳統，長期以來和善化國小有合作，今年暑假得知善化國小棒球隊經營面臨困境，希望投入資源培育更多棒球人才。

善化國小校長黃莉雯表示，因現在家長都擔心孩子參加棒球隊，就是未來要當國手，怕加入學校球隊影響課業，轉而投入社區棒球隊，學校的棒球漸漸沒落，原本在善化可以打棒球打到高中的優勢，也受影響。今年年中，也因校舍空間改變，引發誤會，讓球隊球員跟著「志工教練」離開，當時剩不到10人，根本無法打球，幸好新學期開始，又有新生願意加入球隊，順利招到17人，今日再獲得企業認養，對球隊是很大的鼓勵。

黃莉雯指出，在台灣康寧公司除了捐助百萬外，也大幅改善球員宿舍環境，球衣也全換新，不過以實際狀況評估，要得到好表現，還是得花一些時間，但是會將訂定完善的評量方式，鼓勵學生打球。