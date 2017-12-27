羽球》戴資穎首秀怒飆304km 印度球評看傻眼（影音）

〔體育中心／綜合報導〕第三季印度羽球聯賽，世界球后戴資穎首度代表粉碎大師隊參賽，初登場就贏球助隊賺進雙倍分數，更讓印度轉播單位頻頻讚賞。

戴資穎對上加拿大好手李文珊，首局15：6強勢奪下，球場左右得分率分別為45%、44%，讓印度轉播單位說，「她首局可以說是在玩弄李文珊，從得分點就能知道，她能將球打向球場任何一處，而且控制地相當完美。」

印度女球評甚至說，「老實說，我看到現在有點難過，並不是因為我支持對手，只是看戴資穎打球真的太棒了，而首局打到15：6就結束，根本看不夠！」

第二局，戴資穎加強進攻力道，在12：10時飆出304公里殺球，最後再以一記犀利殺球結束比賽，球評直呼，「太完美了！李文珊完全無法掌握，哇，世界第一真的不是蓋的。」

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