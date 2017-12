羽球》戴資穎首秀怒飆304km 印度球評看傻眼（影音）

〔體育中心/綜合報導〕第三季印度羽球聯賽,世界球后戴資穎首度代表粉碎大師隊參賽,初登場就贏球助隊賺進雙倍分數,更讓印度轉播單位頻頻讚賞。

戴資穎對上加拿大好手李文珊,首局15:6強勢奪下,球場左右得分率分別為45%、44%,讓印度轉播單位說,「她首局可以說是在玩弄李文珊,從得分點就能知道,她能將球打向球場任何一處,而且控制地相當完美。」

印度女球評甚至說,「老實說,我看到現在有點難過,並不是因為我支持對手,只是看戴資穎打球真的太棒了,而首局打到15:6就結束,根本看不夠!」

第二局,戴資穎加強進攻力道,在12:10時飆出304公里殺球,最後再以一記犀利殺球結束比賽,球評直呼,「太完美了!李文珊完全無法掌握,哇,世界第一真的不是蓋的。」

The World No. 1 made her #VodafonePBL debut in style as she comfortably dispatched Michelle Li in straight games. She is the @VodafoneIN Super Player of the tie!#NEWvAMD #SmashTheHouseDown pic.twitter.com/lwNwcj7uhM