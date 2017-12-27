MLB》別再問了！ 洋基不會送走這3名新秀

凱許曼休季積極操盤，希望能再換來一名先發強投。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基深厚的農場戰力吸引不少球隊交易，雖然他們確實想換來先發強投，當地媒體《紐約每日新聞》認為有三大新秀洋基不會願意當成交易籌碼。

1 托瑞斯（Gleyber Torres）

《棒球美國》評比的洋基頭號新秀，預計也是來季排在大谷翔平之後的聯盟第二新秀，許多球隊都想要他，由於反方向攻擊能力相當出色，被看好未來會是打擊率0.280-20轟-90打點的打者，2018年有可能擔任洋基的先發二壘或三壘手。

2 佛羅里歐（Estevan Florial）

《棒球美國》評比的洋基第二名新秀，這位20歲中外野手未來可能成為有砲有腿的五拍子球員，雖然攻擊變化球的能力待加強，但他還年輕，要在大聯盟看到他預估再磨2年。

3 薛菲爾德（Justus Sheffield）

《棒球美國》評比的洋基第三名新秀，現年21歲的左投薛菲爾德，未來有二、三號投手的潛力，秋季聯盟球速也飆到95英里左右，還有三顆球種可望發展至平均以上，預估再1年就能在大聯盟大展身手。

雖然上述三名新秀交易機率不大，紐媒也分析3名洋基可能會當作籌碼而送走的新秀。

1 佛雷瑟（Clint Frazier）

這位23歲外野手上季出賽39場有17支長打，雖然很有潛力，但在洋基隊的位置被卡住，陣容中已有史坦頓、賈吉、希克斯、賈納、艾斯柏瑞等外野手。

2 亞當斯（Chance Adams）

23歲右投亞當斯上季在2-3A繳15勝5敗、防禦率2.45的好成績，但仍有球探懷疑他能否勝任大聯盟的先發工作，主因是他的變速球仍不盡理想，尚無法搭配他的速球和變化球。

3 安杜哈爾（Miguel Andujar）

22歲三壘手安杜哈爾明年3月滿23歲，假如沒有被交易可望成為固定先發，即便上季防守有進步，仍被看作是名攻優於守的三壘手。