日職》千賀滉大想挑戰大聯盟 可能要等到2023年

〔體育中心／綜合報導〕軟銀投手千賀滉大日前獲得球團加薪，明年的年薪年薪來到1.25億日圓（約新台幣3332萬元），他近日出席活動時表示，希望能盡快到大聯盟舞台，但以往軟銀的選手都是成為海外自由球員後才挑戰大聯盟，千賀滉大很有可能最快要到2023年才能站上美職舞台。

現年24歲的千賀滉大是今年經典賽日本國家隊的一員，他靠著招牌武器指叉球、以及150公里的速球，11局飆出16次三振，獲選大會全明星選手之一，這也讓他有想挑戰美職的想法。千賀滉大本季繳出13勝4敗防禦率2.64的優異表現，143局飆出151次三振，勝率0.765是全洋聯最佳。

千賀滉大要取得海外自由球員資格還需5年、也就是2022年季後，他最快2023年才能挑戰大聯盟，屆時年紀也有30歲，因此想趁早挑戰大聯盟，只能透過入札制度。他曾向軟銀球團提出「入札制度」挑戰大聯盟的意願，但軟銀球團沒有接受。

軟銀過去的好手中，包含捕手城島健司、左投和田毅、內野手川崎宗則等人，都是取得海外自由球員資格後再赴美。軟銀球團統括本部本部長三笠杉彥表示，能理解千賀滉大的心情，但球隊目前的方針是身為「進入軟銀後，希望選手們到最後也是為軟銀打球。」

千賀滉大。（資料照，美聯社）