網友爆料足協副理事長唱反調 拱邱義仁競選理事長

〔體育中心／綜合報導〕中華足協先前強調支持改革開放個人會員，但網友「hotmilkzz 」在PTT爆料收到兩封信，內容為足協副理事長龔元高用電子郵件連暑理事，要求不同意修改足協章程納入個人會員的連署，並拱邱義仁出面試圖搶回足協理事長，引起網友討論。

hotmilkzz公開一封由龔元高發出的電子郵件，主旨是「不同意修改足協章程納入個人會員連署書」，內容為「茲附上「不同意修改足協章程納入個人會員連署書」，連署書如下所載，同意後請回訊息或電郵授權本人代刻你的印章專用於足協修改章程事宜上。由於事出緊急及事關我們台灣足球未來之發展及助邱義仁當選理事長之重要關鍵，請閱後即來訊息或電郵同意本人代刻印章蓋上。多謝支持。龔元高上2017/12/26」

hotmilkzz表示，他不是老ｋ的人，但現在反對KMT把黑手伸進協會吸血，不代表同意換成別的黨進去吸肥油，「想請問大家龔元高這個傢伙過去身居足協和網協的要職是替台灣運動圈做了啥貢獻阿?邱義仁過去當過足協的理事長，台灣的足球在他任內又有了啥進步阿?」

hotmilkzz說，「民進黨果然是要推自己人出來搶吃大餅,而且之前所號稱全民參與也玩假的，現在又要回頭反對直選了嗎???我為我的言行負責，以下資料如有不實歡迎來告。」

網友爆料足協副理事長龔元高用電子郵件連暑理事，要求不同意修改足協章程納入個人會員的連署。（取自PTT）

網友爆料足協副理事長龔元高用電子郵件連暑理事，要求不同意修改足協章程納入個人會員的連署。（取自PTT）