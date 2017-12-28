NBA》勇騎耶誕大戰裁判報告 詹皇很不滿

〔體育中心／綜合報導〕騎士在耶誕大戰不敵勇士，但NBA官方昨公佈裁判報告，最後2分鐘出現誤判，騎士球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）多次遭到勇士杜蘭特（Kevin Durant）「毒手」，但未吹判犯規。詹姆斯對此相當不滿，認為裁判不認錯。

根據最後兩分鐘的裁判報告，杜蘭特多次對詹姆斯犯規，先是在第四節1分12秒時，詹姆斯與杜蘭特發生碰撞，球掉出界外；另一次就是火鍋爭議，終場前26秒騎士落後3分，詹姆斯上籃被杜蘭特賞火鍋，光是這個Play就出現2次犯規的情形，這也導致騎士無力追分而輸球。

詹姆斯表示，「我認為最糟糕的是，當我去和裁判說被犯規時，他們就說沒有。如果裁判說，『我沒有看到那犯規可能沒有在正確站位』，但問題就是，你看到裁判就站在底線，整個過程都看到還是沒有吹判，這是很令人沮喪的。」

詹姆斯說，「讓我更加沮喪的原因，是我知道有時候會遇到怎麼樣的吹判。」他也指出，裁判報告只做最後兩分鐘是不公平的，有些吹判沒有被提到。

勇士球員D.格林（Draymond Green）則說，「我認為這毫無意義，詹姆斯無法回來重打，再罰這兩球，所以這有什麼用？」他說，「為何這裁判報告只有比賽的最後兩分鐘？第一節、第三節漏掉的吹判呢？那些判決可能會影響整場比賽。所以還要責怪他們？」D.格林認為，聯盟應該放棄裁判報告。

詹姆斯上籃遭杜蘭特賞火鍋，但NBA官方公布裁判報告，指杜蘭特有犯規。（資料照，法新社）

詹姆斯。（資料照，美聯社）

D.格林。（資料照，法新社）