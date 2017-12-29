東西部強權對決 今日賽事預告與轉播

綠衫軍中鋒哈佛德（Al Horford）與史馬特（Marcus Smart）

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NBA例行賽，公鹿坐鎮主場迎戰來訪的灰狼隊。公鹿近期吞下二連敗，上一場雖然「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）與布雷索（Eric Bledsoe）合力攻下50分，但仍不敵公牛將近7人得分上雙的表現，終場以115：106輸球。灰狼隊打出一波五連勝，戰績也衝到西部第4名，灰狼隊有機會在客場繼續將連勝往前推進嗎？

另一場比賽由火箭在客場挑戰「綠衫軍」塞爾提克。火箭在前一場不敵雷霆後，已苦吞三連敗，今天勢必要全力搶勝，終止連敗。而綠衫軍目前仍以28勝10敗暫居東部龍頭，東西部強權對決誰會勝出呢？精采比賽，請球迷不要錯過了！

SBL本周將在港都開打，晚上6點由裕隆出戰達欣，晚上8點由金酒挑戰璞園。各位球迷記得鎖定自由體育新聞報導與轉播！

台日高中棒球菁英對抗賽本日將進行最後的賽程，喜愛棒球的球迷朋友們別錯過啦！

NBA例行賽

09:00 灰狼vs.公鹿 ELEVEN SPORTS

09:00 火箭vs.塞爾提克 緯來體育、愛爾達體育一台

SBL例行賽

18:00 裕隆vs.達欣

20:00 金酒vs.璞園

地點：高雄巨蛋

轉播：緯來育樂、愛爾達體育二台

台日高中棒球菁英對抗賽

14:00 日本預賽第二 vs.臺灣預賽第二

18:30 日本預賽第一 vs.臺灣預賽第一

轉播:緯來體育