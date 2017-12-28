英超》費爾米諾「梅開二度」 利物浦聯賽11輪不敗

費爾米諾（Roberto Firmino）單場踢進兩球。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第20輪，「紅軍」利物浦坐鎮安菲爾德（Anfield Stadium）迎戰來訪的斯旺西。紅軍靠著費爾米諾（Roberto Firmino）的「梅開二度」，終場以5：0大勝對手，聯賽11輪不敗。

一開賽第6分鐘，庫迪尼奧（Philippe Coutinho）接獲薩拉赫（Mohamed Salah）的傳球，直接在禁區外圍起腳，球劃出一道美妙的弧線入網，利物浦1：0領先。

下半場第52分鐘，庫迪尼奧右腳開出前場自由球至禁區內，球穿越斯旺西整條防線，菲爾米諾後點右腳墊射入網，利物浦擴大比分2：0。隨後第65分鐘，羅伯森（Andrew Robertson）左腳傳中，對手頭球解圍不遠，後衛阿諾德（Trent Alexander-Arnold）大禁區內右腳凌空爆射入網，利物浦鎖定勝局3：0。

利物浦攻勢不斷，第66分鐘，菲爾米諾中後場回傳直接傳給了薩拉赫，薩拉赫前場帶球殺入禁區右腳橫傳，無人盯防的菲爾米諾右腳輕鬆推射，利物浦4：0。第82分鐘，張伯倫（Alex Oxlade-Chamberlain）再踢進錦上添花的一球，終場利物浦以5：0大勝斯旺西。

賽後，利物浦以10勝8和2敗38績分名列英超第四；斯旺西3勝4和13敗13績分排名墊底。