NBA》朗度25助攻紀錄之夜 「表弟」：原本應該要更多啦！

朗度。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今日在主場以128：113擊敗籃網，控衛朗度（Rajon Rondo）表現亮眼，雖然全場只拿下2分，不過卻送出個人生涯新高的25次助攻，而賽後受訪時，鵜鶘雙塔之一的「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）忍不住開玩笑的說：「原本應該還可以更多次的（助攻）！」

「我的意思是，這很酷，他非常可靠地完成自己的工作。當球隊裡擁有像A.戴維斯（Anthony Davis）和我這樣的球員時，你為什麼不傳球呢？」卡森斯說道，「不過，之前曾我和朗度就在國王隊當過隊友，我認為就算加上把他之前在塞爾提克時期一起比較，今天都是我見過他表現最出色的一晚了，看到他先發後打出屬於自己的一夜，這就是他的天賦。」

而對於朗度寫下的鬼神數據，「表弟」卡森斯也開玩笑的表示。「我其實覺得對他（朗度）很不好意思，」卡森斯說，「因為我今晚有好幾球都沒進。在下場前我都沒意識到他的助攻數據，我覺得我大概沒投進他本來可以拿第20次助攻的那顆球。」

而「表弟」受訪時也不忘把隊友A.戴維斯一同拉下水。

「你知道的，他（朗度）本來應該拿到30次助攻的。A.戴維斯有好幾次上籃都沒進，所以朗度本來應該很輕鬆就能拿下30次、甚至30多次助攻的！恭喜他創下這樣的紀錄，但同時我仍然覺得有點不好意思。」卡森斯說。

「表弟」卡森斯。（法新社）