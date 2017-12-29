NBA》鐵拳兄弟盡釋前嫌 米洛提奇：和解為球隊帶來正能量

米洛提奇（左）與波提斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在陷入的10連敗的愁雲慘霧之後，芝加哥公牛隊總算撥雲見日，近11場比賽中取得9勝2敗的佳績，陣中長人米洛提奇（Nikola Mirotic）在受訪時表示，他與之前發生衝突的隊友波提斯（Bobby Portis）和解，應該為球隊帶來了一定程度的正能量。

10月中旬在球隊訓練時，兩人爆發衝突，當時波提斯朝米洛提奇臉部揮拳，造成米洛提奇腦震盪、臉部骨折，肇事者也因此遭到禁賽8場；波提斯曾在媒體上公開致歉，但後者則堅持不接受道歉，並公開放話有波提斯就沒有他，不過上個月底，兩人終於破冰，米洛提奇曾表示自己已接受波提斯的道歉。

米洛提奇（左）、波提斯破冰，為公牛守住勝利。（資料照，美聯社）

傷復歸隊後，米洛提奇場均25.5分鐘，貢獻17.2分、7.6個籃板，三項數據都創下他職業生涯的新高。

「我認為（和解）真的很重要，」米洛提奇說，「這真的很重要，因為（沒有這樣做的話）其他人不知道我們要怎樣相處，那段時期對於我們兩個都非常艱難。不過目前為止，我認為我們處理的很不錯也都盡量保持專業。」

「而這對於其他隊友來說其實是很重要的，」米洛提奇繼續說，「因為我們嘗試去和解，將所有事情回歸到場上，對於我還有我的隊友們來說都非常棒。」

米洛提奇最後也表示，他認為公牛目前的狀態很不錯，現在只要等到因為左膝前十字韌帶撕裂傷「灌籃王」拉文（Zach LaVine）傷復歸隊，公牛絕對會變得非常有競爭力。