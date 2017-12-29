MLB》馬林魚狠下心 僅存2球星也要賣了

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚原本不打算賣掉耶利奇（Christian Yelich）和瑞爾穆托（J.T. Realmuto），但他倆不開心球隊送走史坦頓等人。據邁阿密媒體報導，馬林魚已開放各隊報價，不再堅持留住兩位便宜球星。

據《Miami Herald》報導，馬林魚認真考慮各隊報價，只要有好價碼就能送走耶利奇和瑞爾穆托；大聯盟官網記者Jon Morosi則表示，馬林魚積極和各隊交涉，不過因為索價仍然不低，交易不會即刻發生。

一般預料耶利奇、瑞爾穆托能換來的新秀，將會比史坦頓、歐蘇納（Marcell Ozuna）還要好，主因是瑞爾穆托到2021年才會進入自由市場；耶利奇則是相當便宜，還有4年4325萬美元，外帶2022年1500萬選擇權。

外傳紅雀、教士、勇士和響尾蛇等隊都對耶利奇有興趣，他上季打擊率0.282，外帶18轟81打點，生涯打擊率0.290，有過一座金手套和銀棒獎；瑞爾穆托則吸引國民等隊注目，明年薪資預估420萬的他，上季打擊率0.278，外帶17轟65打點。

邁阿密媒體認為，馬林魚若能將齊格勒（Brad Zielger）的900萬、田澤純一的700萬隨著交易案清出去，甚至是普拉多（Martin Prado）的2850萬，團隊薪資將會下探至8500萬美元以下，達成當初甚至的目標。

馬林魚不再堅持留住瑞爾穆托（右）。（資料照，法新社）

耶利奇。（資料照，USA Today）