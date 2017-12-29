澳職》戰力不符？ 蔣智賢有望挑戰「洋基障礙」

2017/12/29 10:44

〔體育中心／綜合報導〕因戰力不符遭中信釋出的蔣智賢，轉戰澳洲棒球聯盟延續重砲身手，不僅暫居全壘打王，產量已追平上季全壘打王，砲火相當驚人。

蔣智賢昨轟出3分砲，本季出賽20場已累積7發全壘打，和前大聯盟球員休斯（Luke Hughes）並列全壘打王，打擊三圍是0.444／0.494／0.778，攻擊指數（OPS）高達1.153，外帶聯盟第2多的23分打點。

不僅暫居本季全壘打王，蔣智賢更已追平上季最多轟紀錄，2016-17球季僅加勒特（Stone Garrett）、尼爾森（Mitch Nilsson）和沃克（Mike Walker ）等3人轟出7發全壘打，尼爾森34場為最少場次。

雪梨藍襪隊還有20場比賽要打，蔣智賢若維持現有的開轟速度，將會累積14轟，有機會挑戰由前洋基球員迪格蘭（Kellin Deglan）2014年出賽42場締造的單季16轟障礙。

相關關鍵字： 中職 澳職 蔣智賢

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