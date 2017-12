澳職》戰力不符？ 蔣智賢有望挑戰「洋基障礙」

〔體育中心/綜合報導〕因戰力不符遭中信釋出的蔣智賢,轉戰澳洲棒球聯盟延續重砲身手,不僅暫居全壘打王,產量已追平上季全壘打王,砲火相當驚人。

蔣智賢昨轟出3分砲,本季出賽20場已累積7發全壘打,和前大聯盟球員休斯(Luke Hughes)並列全壘打王,打擊三圍是0.444/0.494/0.778,攻擊指數(OPS)高達1.153,外帶聯盟第2多的23分打點。

不僅暫居本季全壘打王,蔣智賢更已追平上季最多轟紀錄,2016-17球季僅加勒特(Stone Garrett)、尼爾森(Mitch Nilsson)和沃克(Mike Walker )等3人轟出7發全壘打,尼爾森34場為最少場次。

雪梨藍襪隊還有20場比賽要打,蔣智賢若維持現有的開轟速度,將會累積14轟,有機會挑戰由前洋基球員迪格蘭(Kellin Deglan)2014年出賽42場締造的單季16轟障礙。

BLUE SOX LEAD! Chiang Chih-hsien nails this three run blast and gives the @SydneyBlueSox a lead! #ABLAcesSox pic.twitter.com/bsze5O9mSa