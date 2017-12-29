NBA》左膝副韌帶扭傷 灰狼提格預計缺陣至少兩週

灰狼隊後衛提格上役不慎扭傷左膝。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕最近拿下五連勝的灰狼隊傳出壞消息，陣中後衛J.提格（Jeff Teague）在出戰金塊一役，扭傷左膝內側副韌帶，預估可能至少得缺陣二至四週。

Gary Harris landed on Jeff Teague's ankle, he was able to limp to the lockerroom pic.twitter.com/yd8OcWpZjW — CJ Fogler （@cjzero） 2017年12月28日

在上役對上金塊之戰第四節快結束時，金塊隊後衛G.哈里斯（Gary Harris）在爭球中不慎撞到提格，提格當下抓著膝蓋痛苦倒地，《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導指出，提格的MRI（核磁共振檢查）結果顯示為左膝扭傷，所幸並無結構性損傷，預計得休息二到四週。

而今日賽前灰狼主帥希波鐸（Tom Thibodeau）在受訪時說：「沒有結構性損傷已經是能預期最好結果了，他的膝蓋並沒有腫脹的很厲害，今天還可以自由走動。」不過希波鐸也認為提格在新秀時就曾遇過一樣的扭傷，所以應該已經很清楚該如何去克服，所以他也不會過度擔憂提格的狀況。

被交易到灰狼至今，提格繳出13.4分、7.3助攻、3.1個籃板和1.5抄截，雖然提格並不是以得分見長，不過這位29歲的後衛卻讓灰狼有機會在多年後再度挺進季後賽。

而灰狼隊自從2003-04賽季後，就沒有再打過季後賽，上役戰勝金塊之後已經繳出22勝13負的戰績，讓灰狼目前暫居西部第四。