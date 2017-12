NBA》左膝副韌帶扭傷 灰狼提格預計缺陣至少兩週

灰狼隊後衛提格上役不慎扭傷左膝。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕最近拿下五連勝的灰狼隊傳出壞消息,陣中後衛J.提格(Jeff Teague)在出戰金塊一役,扭傷左膝內側副韌帶,預估可能至少得缺陣二至四週。

Gary Harris landed on Jeff Teague's ankle, he was able to limp to the lockerroom pic.twitter.com/yd8OcWpZjW