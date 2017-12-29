NBA》裴頓準大三元 魔術大勝活塞逃10連敗

裴頓繳19分8籃板8助攻。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕近況淒慘無比、苦吞聯盟最長9連敗的魔術，今天靠著先發控衛裴頓（Elfrid Payton）19分8籃板8助攻準「大三元」表現及中鋒畢勇伯（Bismack Biyombo）12分13籃板「雙十」演出，終場以102：89力克東部第4活塞，終於嚐到贏球滋味。

好險富尼耶（Evan Fournier）及A.戈登（Aaron Gordon）相繼歸隊，陣容相隊完整的魔術信心增添不少，首節就展現強烈企圖心，一舉攻下33分，小贏活塞5分。不過次節末半段魔術突然進攻當機，4分鐘內1分未得，上半場打完兩隊以50分打平。

A.戈登今天歸隊。（USA TODAY Sports）

易籃後雙方互有攻勢，第三節9分24秒哈里斯（Tobias Harris）投籃命中後，活塞連拿12分，取得5分領先，不過魔術再以一波9：2還以顏色，前三節打完以77：73反超。決勝節打了2分多鐘，活塞竟1分未得，反觀魔術連續砍進3顆外線拉開差距，便一路領先到最後，最終以17分差大敗活塞。

魔術全隊共有5人得分上雙，除裴頓及畢勇伯外，以富尼耶的17分5助攻最搶眼，替補的史佩茲（Marreese Speights）進帳16分，A.戈登14分7籃板。

活塞方面哈里斯繳21分全場最高，史密斯（Ish Smith）18分7籃板，「籃板怪獸」卓蒙德（Andre Drummond）17分18籃板，布拉克（Reggie Bullock）13分。

哈里斯攻下全場最高21分。（美聯社）

卓蒙德砍17分18籃板。（美聯社）