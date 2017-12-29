青棒》軟式棒球曾飆破150 下週木棒聯賽看李晨薰飆速

李晨薰。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕平鎮高中一年級投手李晨薰，昨天在MAZDA台日青棒賽對千葉縣明星隊之戰先發登板，飆出148公里速球，創下個人硬式棒球比賽所投出最快球速紀錄，事實上，李晨薰球速曾飆破150公里，只不過這是軟式棒球的紀錄。

上個月在日本靜岡縣所舉行的U15亞洲青少棒錦標賽，由花蓮三民國中教練張志強領軍，比賽採軟式棒球，張志強透露，賽事期間，現場測速槍顯示李晨薰最快球速為94英里（約151.3公里）；球探指出，曾測到李晨薰投軟式棒球最快球速達150公里，硬式棒球略重，所以球速稍減。

這幾年台灣高中投手球速飆破150公里不在少數，包括三民曾仁和、平鎮宋文華、高苑林暉盛、穀保林鋅杰、西苑鄧愷威（高三轉學至高苑），李晨薰才高一，已在硬式棒球比賽投出148公里速球，上述投手身高都在185公分以上，平鎮教練吳柏宏看好李晨薰未來能飆破150公里。

今天MAZDA台日青棒賽冠軍戰，平鎮高中將迎戰千葉縣明星隊，由於昨天李晨薰已先發8局投86球，今天應該不會出賽，他的下一個戰場將是下週五開打的106學年度高中木棒聯賽，明年1月5至9日平鎮連打5場，對手依序為三民高中、嘉義高中、陽明高中、壽山高中、華德工家，地點在嘉義縣立棒球場。