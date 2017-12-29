NBA》水貨狀元又被交易 綠衫軍教頭觀察中

班奈特是騎士2013年選中的狀元，但NBA生涯成績卻不如預期。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2013年選秀狀元班奈特（Anthony Bennett）背負「水貨狀元」罵名，今年繼籃網釋出、轉戰G聯盟發展後，今天又因交易換球隊，雖然NBA生涯跌跌撞撞，仍想證明自己的班奈特獲得塞爾提克總教練史帝文斯（Brad Stevens）關注，看好他還有潛力觸底反彈。

班奈特2013年被騎士相中，之後成為騎士與灰狼、七六人三方交易的籌碼，也開啟了班奈特的流浪之旅，他最後一次在NBA出賽是今年效力籃網時1月5日對上溜馬的比賽。新球季從太陽附屬球隊出發，班奈特今天被交易至G聯盟緬因紅爪（隸屬塞爾提克），換取第三輪G聯盟選秀權。

今年24歲的班奈特NBA生涯場均4.4分、命中率39.2%，本季在G聯盟14場比賽，場均11.7分5.5籃板、命中率54.8%。塞爾提克教頭史帝文斯表示，這對班奈特是個很好的機會，每支球隊的球探都會對G聯盟的球員進行評估，對綠衫軍而言，也給了球團了解班奈特的契機，「我們和紅爪隊教練Brandon Bailey、Alex Barlow還有工作人員保持聯繫，他們指導這些球員，去了解他們，我覺得這對我們球隊是好的。」

塞爾提克總教練史帝文斯。（資料照，美聯社）