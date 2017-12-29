NBA》哈登致命2犯 綠衫軍驚天大逆轉賞火箭4連敗

倒數階段哈登連吞2次進攻犯規。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕塞爾提克今在主場迎戰火箭，開局狀況疲軟，最多一度落後達26分，易籃後，綠衫軍賣命狂追，加上倒數階段哈登（James Harden）連吞2次進攻犯規，塞爾提克上演驚天大逆轉，終場以99：98險勝，也賞給火箭4連敗。

綠衫軍開賽手感冰冷，遭火箭打出一波12：0攻勢，首節打完落後達20分，次節火箭火力持續放送，先是E.戈登連拿7分，隨後哈登、亞里札（Trevor Ariza）輪流三分球命中，將差距擴大至26分差。

易籃後，趁著火箭火力減弱，塞爾提克回敬一波31：16攻勢一路逼近，決勝節綠衫軍追到僅1分落後，但苦無關鍵一擊的逆轉機會，只要差距拉近，火箭隨即還以顏色。

倒數7秒，塔圖姆（Jayson Tatum）先是灌進一球，塞爾提克僅1分落後，火箭發球時，哈登吞下一次進攻犯規，讓綠衫軍取得球權，且哈佛德（Al Horford）關鍵一擊，助隊握有1分領先，隨後哈登又再度出現進攻犯規，只能將勝利拱手讓人。

根據ESPN統計，在此之前聯盟球隊只要落後超過26分，已經連續92場比賽都是以輸球收尾，上一次有球隊落後26分上演逆轉秀是在今年4月老鷹逆轉騎士的比賽。

火箭哈登攻下全場最高34分、10助攻，Ｅ.戈登24分次之；塞爾提克厄文（Kyrie Irving）進帳全隊最高26分、4助攻，塔圖姆19分次之。