電競》兩岸大學生電競大賽落幕 遠科大生奪《爐石戰記》優勝

海峽兩岸大學生電子競技大賽日前於中國南京舉行，總計高達18所大學參加。（取自台南遠大鷹 - 遠東科大電子競技戰隊臉書）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕海峽兩岸大學生電子競技大賽日前於中國南京舉行，總計高達18所大學參加，經過多日賽事後，儘管遠東科大的《英雄聯盟》戰隊「遠大鷹」無緣四強，但《爐石戰記》項目同樣由遠大多遊系的林孝彥奪得優勝；除了賽事外，現場更有文化體育交流、兩岸電競論壇與攝影體驗互動等活動，對學生來說可說是收穫豐碩。

遠大鷹戰隊成員，其中替補選手林孝彥（右二）獲《爐石戰記》項目優勝。（取自台南遠大鷹 - 遠東科大電子競技戰隊臉書）

本次參賽的台灣11所大專院校包括：台灣大學、政治大學、輔仁大學、東吳大學、中原大學、靜宜大學、暨南大學、文化大學、遠東科大、健行科大、勤益科大；中國7所大專院校則是：中國北大、清大、山東、南京、東南、華中科技與華東師範。共18所大學及140多位選手。

擁有電競校隊的遠東科大儘管在《英雄聯盟》項目的「遠大鷹」戰隊無緣打進四強；但該戰隊替補選手林孝彥則是在《爐石戰記》大放異彩，拿下優勝及1000元人民幣獎金。

談到此次賽事，遠東科大多遊系主任謝哲人指出，電競被國際奧會列為正式運動項目與2022年亞運比賽項目，以《英雄聯盟》為例，在台灣擁有30萬玩家同時在線，深受高中職及大學生喜愛，遠東科大首先成立多媒體與遊戲發展管理系，除有最高規格的競技教室，近期更添虛擬直播教室，成功為學生幕前幕後技能課程取得平衡，以電競火紅程度，未來前景無可限量。