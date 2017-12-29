羽球》年度獎金榜曝光！ 戴資穎無緣連霸

戴資穎無緣連霸獎金王。（資料照，BadmintonPhoto提供）



〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎今年大豐收，狂掃5座超級賽冠軍追平單季最多紀錄，不過她在2017年的總獎金24萬美元（約711萬台幣）在男女排行榜僅排第三，無緣連霸。

根據外國媒體「badzine」報導，戴資穎去年賺進27萬1025美元（約803萬台幣）排名第1，今年下滑至24萬50美元，排名第三，輸給日本好手山口茜的26萬1363美元（約775萬3277台幣）、雙打球后陳清晨25萬6551美元（約761萬531台幣）。

台灣男單一哥周天成則賺進7萬6750美元（約227萬6772台幣），排名第39，他和戴資穎也是獎金榜前50名唯二的台灣選手。

2017年獎金榜（美元）

1 山口茜 日本 261,363

2 陳清晨 中國 256,551

3 戴資穎 台灣 240,050

4 基達姆比 印度 236,423

5 鄭思維 中國 207,581

6 黃雅瓊 中國 195,907

7 蘇卡穆約 印度 186,625

7 費爾納爾迪 印度 186,625

9 安賽龍 丹麥 165,550

10 李宗偉 馬來西亞 165,188