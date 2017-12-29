NBA》4天3戰太累？灰狼下半場慘遭公鹿逆轉

公鹿克服20分落後逆轉擊敗灰狼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近期五連勝的灰狼隊今作客出戰公鹿隊，公鹿靠著布雷德索（Eric Bledsoe）、亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）攜手合砍48分帶領下，克服第三節還有20分的落後，加上灰狼在下半場明顯氣力放盡，最終便以102：96逆轉擊敗灰狼，順利止敗。

背對背出戰的灰狼隊，本役是他們4天內的第3場比賽，昨天跟金塊還打進延長賽才拿下勝利，不過上半場灰狼展現出色的進攻與高命中率，絲毫不受陣中控衛J.提格（Jeff Teague）因傷缺陣影響，上半場打完灰狼就以56：46雙位數領先。

易邊再戰，在湯斯（Karl-Anthony Towns）上籃得手，讓灰狼已經將比分拉開到20分之差，不過第三節後半，灰狼體力逐漸下滑，防守上也多次發生失誤，讓公鹿將比分追到75：84。

巴特勒（右）阻擋「字母哥」上籃。（美聯社）

比賽末節，灰狼仍沒有辦法克服體力不支的窘境，在最後剩7分05秒時，米德爾頓（Khris Middleton）三分出手命中，成功將比分追平。離比賽結束剩36秒時，韓森（John Henson）上演精彩爆扣，讓公鹿打出一波12：0的攻勢，將比分直接反超，雖然在壓哨時J.巴特勒（Jimmy Butler）命中三分，但無力回天的灰狼就以96：102不敵公鹿。

公鹿此役五人得分上雙，布雷德索砍下全場最高26分、「字母哥」亞德托昆波則砍下到22分10個籃板，米德爾頓也有14分、7個籃板和4次助攻。

「字母哥」亞德托昆波。（美聯社）

灰狼部份，湯斯拿下22分5個籃板，A.威金斯（Andrew Wiggins）挹注21分，巴特勒則是拿下20分7助攻5籃板。