余驊宸國際青少年網球錦標賽成績亮眼 還曾與弟弟對壘

永平工商學生余驊宸（右起）、余桀丞、吳思誼今年在國際青少年網球錦標賽有亮眼表現。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市楊梅區永平工商學生余驊宸今年與弟弟余桀丞搭檔參加國際青少年網球錦標賽（ITF），曾贏得新加坡與馬來西亞站雙打冠軍，余驊宸還參加單打、或與其他選手搭檔雙打，另贏得13個冠軍，成績傲人。余驊宸說，他與印度選手搭檔時，還曾與弟弟對壘，過程中他擊球險些打中弟弟，事後回想實在有趣。

永平工商學生除了余驊宸、余桀丞兄弟檔外，另有吳思誼今年也在ITF贏得新加坡站雙打冠軍，吳思誼說，ITF賽事僅開放個人報名，她報名後才找上另名女選手張庭霈搭檔，沒想到2人竟能培養出極佳默契，聯手贏得雙打冠軍。

余驊宸、余桀丞的父親余紹弘是網球教練，家中也經營網球場，所以兄弟倆從小就練網球，今年兄弟倆搭檔參加ITF賽事，兩度贏得雙打冠軍，余驊宸說，除了與弟弟搭檔，他也曾跟韓國、印度籍選手搭檔，另外贏得7個雙打冠軍，過程中還曾與弟弟對壘並擊敗弟弟，事後可被弟弟罵臭頭了。

余驊宸說，他與弟弟一同打球鬧出過許多趣事，曾經兩人搭檔雙打時，他發球前忘了提醒弟弟蹲下，球發出竟直接擊中弟弟的後腦勺，弟弟瞬間眼冒金星，讓他想笑又不敢笑！

今年余驊宸參加ITF單打賽事另贏得6個冠軍，成績傲人，他說，他將持續練習、參賽，希望明年能打進職業網壇，早日在網壇嶄露頭角。

永平工商學生余驊宸（左起）、吳思誼、余桀丞今年在國際青少年網球錦標賽有亮眼表現。（記者周敏鴻攝）