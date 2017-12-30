雷霆迎戰公鹿拚7連勝 今日賽事預告與轉播

雷霆P.喬治。（資料照，美聯社）

週末愉快，自由體育為您獻上精彩賽事！

NBA部分，今天有兩場賽事轉播，分別為近況火燙，已奪下6連勝的雷霆將迎戰公鹿，魏斯布魯克、P.喬治、安東尼組成的三巨頭將會如何迎接「字母哥」亞德托昆波及布雷德索攻勢，成為本場賽事一大看點。勇士看板球星柯瑞仍因傷缺陣，今天將在主場迎戰黃蜂，勇士是否能拉出3連勝，球迷千萬別錯過。

SBL則有三場賽事，首場由並列聯盟第一的台銀及富邦開場，目前聯盟得分王就是台銀銀洋將賈西亞，富邦賽勒將如何應對？接下來是背靠背出賽的璞園對決裕隆，最後則為昨天贏球的金酒在主場週迎戰台啤，昨晚金酒張文平、盧冠軒、拉莫斯手感火燙，今天是否能延續砲火，請鎖定自由體育。

NBA

09：00 公鹿 VS. 雷霆 愛爾達體育1台

11：30 黃蜂 VS. 勇士 緯來體育

11：30 快艇 VS. 湖人 ELEVEN SPORTS

SBL

14：00 台銀 VS. 富邦

16：00 璞園 VS. 裕隆

18：00 台啤 VS. 金酒

轉播：緯來體育、愛爾達體育2台

地點：高雄巨蛋

UBA

13：00 國體 VS. 高師

14：45 台藝 VS. 義守

16：30 台體 VS. 輔仁

18：15 中州 VS. 健行

轉播：FOX體育

地點：輔仁大學中美堂