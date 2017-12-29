SBL Live》拉莫斯29分、21籃板 金酒82：71擊敗璞園

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 金酒 22 23 16 21 82 璞園 24 12 27 8 71

拉莫斯進攻。（記者黃志源攝）

第四節

王泰傑在最後8分鐘集滿5犯畢業。之後雙方數度互換領先，拉莫斯一次爆扣掀起現場氣氛，陳堅恩也多次中距離拋投得分，金酒盧冠軒再射進一次三分今天首度開張，助金酒握有3分領先，之後幾波進攻璞園並沒有掌握。

最後2分半金酒發生失誤，璞園李啟瑋射進三分球追至一分差，不過張文平也隨即回敬三分球，盧冠軒又在下一波攻勢射進三分，將比數拉開至7分領先。拉莫斯在最後30秒掌握罰球機會持續領先，最後獲勝。

拉莫斯進攻。（記者黃志源攝）

第三節

下半場一開始蘇奕晉就要到犯規並兩罰全中，張文平更加積極進攻，順利切入得分。璞園陳冠全的拋投、施晉堯快攻上籃追分，不過張文平連續兩記三分球大大提振金酒士氣。璞園陳堅恩一次切入拋投將比數追至5分差。陳冠全在落後1分情況抓到關鍵進攻籃板出手進算加罰，拿下超前分。

蘇奕晉上籃。（記者黃志源攝）

拉莫斯搶籃板。（記者黃志源攝）

第二節

金酒有拉莫斯坐鎮禁區，除了籃下單打之外，拉莫斯也多次幫隊友補籃得分，蘇奕晉同樣積極進攻，空手切入、跳投樣樣行。璞園則在次節進攻施展不開，落後來到10分。王泰傑上籃拉出一波12：0攻勢。

Q.戴維斯一次中距離出手追了2分，但隊友並沒有延續攻勢，最後一分鐘換璞園陷入犯規麻煩。陳冠全一次左手拋投將落後縮小到10分內，可惜最後一波攻勢沒能掌握。

李啟瑋伺機傳球助攻。（記者黃志源攝）

戴維斯投籃。（記者黃志源攝）

第一節

比賽開始由璞園拿下球權，陳冠全在籃下順利得分，下一波攻勢金酒拉莫斯補籃得分，王泰傑又接著射進三分彈，洋將拉莫斯在中距離得分，不過陳冠全也在籃下還以顏色，李啟瑋手感火熱，首節就拿下10分。金酒陷入犯規麻煩，多次送璞園上罰球線得分。拉莫斯在禁區靠著身材優勢多次單打Q.戴維斯得分。

陳冠全進攻。（記者黃志源攝）

李啟瑋3分線外突襲投籃。（記者黃志源攝）