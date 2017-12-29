SBL》金酒拉莫斯制霸禁區 個人籃板比璞園全隊還多

金門酒廠拉莫斯搶下籃板球。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕第15季SBL超級籃球聯賽今日移師高雄巨蛋體育館開戰，金酒頂著主場週聲勢，一度握有雙位數領先，即便末節一度陷入落後，好在關鍵時刻射手張文平、菜鳥盧冠軒接連在三分線開火，加上拉莫斯制霸禁區，一人籃板就比璞園團隊多，最終金酒以82：71力退璞園。

璞園首節雖取得24：22微幅領先，但第二節進攻陷入當機，單節僅12分進帳，且還發生罕見的0籃板進帳，導致陷入落後，第三節更落後金酒雙位數，但後段打出陣陣反撲，進入末節前，璞園又以63：61領先。

兩隊在末節打得相當激烈，兩隊主帥也對裁判尺度頗有微詞，金酒射手張文平在最後2分鐘先進一顆三分球，菜鳥盧冠軒又貢獻一顆，率隊取7分領先，且32.2秒時，璞園「新台灣人」Q.戴維斯又吞技術犯規，本季兩場對上金酒都輸。

金酒洋將拉莫斯29分、21籃板繳出來到SBL首張「雙廿」成績單；蘇奕晉13分、9籃板與4助攻；張文平砍進3顆三分球，貢獻12分；王泰傑11分；盧冠軒全場6分都來自末節，全隊也有44籃板。

璞園「國家級雙塔」陳冠全19分、4籃板；Q.戴維斯15分、4籃板，射手李啟瑋14分，但全隊全場僅16籃板進帳，成為輸球最大主因。

金門酒廠拉莫斯突破防守，伺機投籃。（記者黃志源攝）

金門酒廠拉莫斯突破防守，伺機投籃。（記者黃志源攝）

璞園建築戴維斯三分線外突襲投籃。（記者黃志源攝）

璞園建築陳冠全投籃。（記者黃志源攝）

金門酒廠蘇奕晉上籃。（記者黃志源攝）

璞園建築陳冠全投籃。（記者黃志源攝）

璞園建築李啟瑋傳球助攻。（記者黃志源攝）

璞園建築李啟瑋三分線外突襲投籃。（記者黃志源攝）