棒球》奪冠常勝軍 平鎮大豐收的一年

台日高中棒球菁英對抗賽冠軍戰一役，平鎮高中以12:1大勝千葉縣明星隊，全隊衝入場內灑水慶祝勝利。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今年MAZDA台日青棒賽冠軍戰，平鎮高中全場狂敲16支安打，最終就以12:1千葉縣明星隊奪冠，完成二連霸，古林睿煬先發5局失1分拿下勝投，獲頒冠軍戰MVP。

預賽4場平鎮只攻下11分，還不如冠軍戰猛灌12分，平鎮教練吳柏宏說，「前幾場攻勢無法連貫，得分都集中在這一場，主要是打到第5場，逐漸了解日本投手習性，賽前有做戰略調整，叫打者往前、往裡面站，對方投手變化球就無法投。」

今年平鎮先後完成黑豹旗、台日青棒賽二連霸，2月拿下隊史首座高中木棒聯賽冠軍，堪稱大豐收的第一年，不過吳柏宏說，「有好有壞啦，怕小朋友自滿，要叮嚀他們隔天又是新的一天，重點是後面的國手選拔賽。」

首局千葉靠2安先馳得點，平鎮第3至9局，局局都得分，其中劉基鴻、林子豪、何逸龍都敲3安，第9局代打王博玄敲擊出場內全壘打，帶有2分打點。吳柏宏點名，這次台日青棒賽3名高一球員宋晟睿、林子豪、黃兆維收穫最多。

高二的劉基鴻近期才扛球隊4棒重任，台日青棒賽前幾場都沒打好，此役一吐怨氣，他表示，前幾場狀況沒調整好，上一場最後一打席教練告訴他打擊站前面一點，這一場收到不錯效果，雖打第4棒，但不要給自己太大壓力，要有信心。

古林睿煬多次在大賽冠軍戰擔任先發投手，此役他不負教練團所託，先發5局被敲2安失1分拿下勝投，獲頒冠軍戰MVP，江國謙後援4局被敲3安無失分，添救援成功，表現亮眼，吳柏宏說，「古林大賽投多了，投球很沉穩，江國謙球速雖不快，但表現穩定。」

只投70球就帶著6分領先優勢退場，古林表示，連續出賽有點累了，比賽就交給後面投手，對手雖然大比分落後，但還是很拚，精神值得學習。

平鎮高中四棒劉基鴻。（記者廖耀東攝）

平鎮高中先發投手古林睿煬。（記者廖耀東攝）