MLB》補強先發不順 傳洋基目標鎖定達比修

2017/12/29 23:10

達比修有。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基季後補強，除了透過交易補進國聯MVP「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）外，由於洋基日前洽談海盜王牌柯爾（Gerrit Cole）過程不順利，有可能把目標轉向日籍強投達比修有。知名記者海曼（Jon Heyman）撰文分析，洋基喜愛達比修，若有合理的價格會認真考慮，「看來大家今年的策略就是等待價格下滑。」

海曼撰文指出，洋基想要再添加一名先發投手，曾就海盜柯爾、光芒王牌亞契（Chris Archer）、老虎富爾默（Michael Fulmer）進行交易討論，並在自由市場上追求柯布（Alex Cobb）。他認為，柯爾應該是最有可能透過交易來達成補強，而富爾默則有傷，但事實是，洋基與海盜的談判進度緩慢。

洋基球團也想要柯布，但根據消息來源表明，他們沒有放棄網羅達比修有的想法，僅管簽他可能會達到奢侈稅1.97億美元的門檻，洋基可能會挪出薪資空間，就會需要交易一切高薪老將，像是艾斯伯瑞（Jacoby Ellsbury），但他擁有拒絕交易條款，不過艾斯伯瑞可能會願意考慮一些狀況。

達比修有在2017年球季待過遊騎兵、道奇，整季繳出10勝12敗防禦率3.86的成績，186.2局送出209次三振，每局被上壘率（WHIP）1.16。雖然他在世界大賽表現不理想，不影響身價，目前仍是自由市場第一號大物。

達比修有。（資料照，法新社）

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