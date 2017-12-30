NBA》塞爾提克26分逆轉勝 聯盟坦承2大關鍵漏判

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克昨在主場演出驚天大逆轉，克服26分落後絕境擊敗火箭，然而其中一位裁判賽前受傷、開賽僅2位裁判執法的特殊狀況引發球員不滿，認為此舉嚴重影響比賽進行，聯盟今針對此事做出回應，坦言在比賽尾聲確實有吹判疏失。

火箭球星「大鬍子」哈登（James Harden）昨在比賽倒數最後10秒二度被吹進攻犯規，眼睜睜看著對手連拿4分逆轉帶走勝利，賽後受訪時相當不滿，強烈質疑場上僅2位裁判執法已嚴重影響比賽，「場上有許多拉扯、抓握動作，我是要怎麼找到空擋？（對方）都已經雙手把你整個抱住了。」哈登說。

聯盟今公布裁判報告，確認哈登昨在比賽尾聲的2次進攻犯規皆為正確吹判，當時哈登都把史瑪特（Marcus Smart）推離合法防守位，但聯盟也坦承，在塞爾提克最後兩波進攻時，有兩次走步違例並未響哨。比賽倒數10.4秒時，是史瑪特先走步、才傳給塔圖姆（Jayson Tatum）完成灌籃，倒數6.8秒哈佛德（Al Horford）也發生走步、接著跳投投進超前致勝分。

哈登最後10秒二度進攻犯規。（資料照，美聯社）

哈登質疑許多漏判影響比賽。（資料照，美聯社）

火箭一度領先26分，最終遭逆轉苦吞四連敗。（資料照，美聯社）