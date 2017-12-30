NBA》交易傳言影響戰績 湖人舉辦面談提振士氣

藍道。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕飽受交易傳聞困擾的湖人近期吞下4連敗，同時也輸掉近8場中的7場比賽，湖人在昨天取消球隊練習日，改成面談日，希望能夠讓大家心能夠繫在一起，擺脫近期的低潮。

湖人本季戰績不盡理想，交易傳聞也滿天飛，時常傳出湖人將用禁區大將藍道（Julius Randle）及板凳暴徒克拉克森（Jordan Clarkson）當交易籌碼與其他球隊尋求交易，讓湖人休息室氣氛低迷。湖人替補中鋒柏格特（Andrew Bogut）表示：「這些傳言一直影響著我們，不過這是聯盟運作的一部分，這種生意上的抉擇是由教練與球團決定的。」

藍道本季比賽都從板凳出發，讓他不是很開心，不過他仍在比賽中表現出他的熱情與企圖心，也成為湖人本季的關鍵球員，不過自從他頂替因腳傷缺席的中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）數場比賽，湖人主帥華頓（Luke Walton）還是決定讓他打大前鋒的位置，因此也壓縮到他的上場時間。

在21日與火箭的比賽中，藍道僅獲得8分鐘的上場時間，而前役對上灰熊的比賽也僅上場11分鐘，對此湖人主帥華頓表示：「我相信藍道，我會持續測試他，有些時候他沒有獲得比較長的出賽時間，是因為與其他人輪替的原因，而有時候是我覺得他沒有準備好自己。我希望他了解這幾場比賽的感覺，這會使他成長。」