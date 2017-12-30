NBA》腿筋拉傷歸期未定 里拉德：沒康復沒必要上場

拓荒者一哥里拉德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者昨天在主場迎戰七六人，靠著麥考倫（CJ McCollum）砍下全場最高34分，成功逆轉擊敗七六人，而拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）在測試過右腿之後，還是決定先休息，他在接受媒體訪問時也表示，如果不是100%的健康，根本就没有上場的必要。

里拉德日前在對戰馬刺時不慎拉傷右腳腿筋，此前已缺席兩場比賽，原希望能在昨日對上七六人一役回歸，不過在觀察右腳的情況之後，還是選擇先好好休息。

「賽前我感覺還不錯，所以參加了球隊練習，也進行了訓練，也接受了治療。但是，後來我還是感覺有點不太舒服，我想這是腿筋受傷的正常現象.........所以，如果不是百分之百恢復狀態的話，我想我沒有上場的理由。」里拉德說。

里拉德已經缺席三場比賽。（資料照，美聯社）

而記者也繼續追問，想知道他是不是覺得不值得為了上場而承擔傷勢惡化的風險。

「你不會想在感覺不舒服的情況下上場比賽，你可能會因為疲憊而加重傷勢，我們等著看吧！我認為我做了正確的決定。」里拉德說道。

雖然認為自己作的決定是對的，不過他也坦承自己其實還是會因為無法上場比賽感到沮喪。

「我想打球，這不是我第一次受傷了，但我認為我得變得更聰明地打球才行，」里拉德說，「我們的前兩個球季，要面對的處境比現在還要糟，那時候我感覺自己無論如何也要挺身而出，但現在不同了，我認為球隊能在我缺席的情況下把事情做好，我們的勝場數目前也能讓我有多一些時間休息，確保自己已經完全康復。」