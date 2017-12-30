日職》新球季「韓流」來襲？阪神調查朴炳鎬、吳昇桓

吳昇桓2014、15兩年效力阪神虎，還蟬聯過央聯救援王，後來赴美挑戰大聯盟。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕阪神季末持續補強，月初才簽下旅韓洋砲羅薩里奧（Wilin Rosario），但虎軍強化之路還未終止，他們對有過大聯盟資歷的韓籍好手也蓄勢待發，朴炳鎬、以及前守護神吳昇桓，均是觀察對象。

阪神球團人士沒有直說名字，但解釋下一個觀察對象是「即使在大聯盟難發揮實力，仍具有一定潛力，並證明在經典賽等國際賽有實績的韓國好手」，補強球員不侷限在美國地區，而是放眼亞洲，探索讓球隊壯大的棋子，而根據阪神給的「線索」，就是曾旅美過的朴炳鎬與吳昇桓。

日媒報導，阪神雖有了羅薩里奧，仍在尋求獲得朴炳鎬的可能性。朴炳鎬在11月與雙城解約，重返韓職耐克森英雄，不過阪神仍評估其長打力量「能與羅薩里奧匹敵」。

此外，蟬聯2屆央聯救援王的吳昇桓，在大聯盟目前為自由球員，雖然陣容中還有多力茲、馬提歐、莫雷諾（Diego Moreno）等後援洋投，若球團戰況起變化，也有可能再找回吳昇桓，吳本人也有返回日本球界的意願。

由於王牌洋投梅森傑（Randy Messenger）可能在2019年歸化日本籍，屆時將不佔洋投名額，阪神更有空間去爭取各國好手，台灣「大王」王柏融也已在他們的調查名單中。

王柏融。（資料照，記者林正堃攝）